2024-11-09 18:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت شبكة الحماية الاجتماعية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، ذوي الإعاقة إلى تحديث بياناتهم "بايومتريا"، ملوحة بقطع رواتبهم، في حال عدم تحديثها قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال مدير الشبكة محمد سعيد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "4 آلاف فقط من مجموع 22 ألف شخص مشمول بالحماية الاجتماعية في أربيل حدثوا بياناتهم"، داعياً المتبقين الى "تحديث بياناتهم الحيوية".

وحددت شبكة الحماية الاجتماعية في أربيل، "يوم 20 تشرين الثاني الجاري موعداً نهائياً لتحديث البيانات وإلا سيتم قطع رواتبهم ومساعداتهم".

وتابع سعيد، أن "قرار الحكومة الاتحادية ووزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان يقضي بقطع الراتب إذا لم يتم تحديث بيانات المعاقين".