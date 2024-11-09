بغداد تسجل أربع حالات انتحار خلال ساعات

2024-11-09 18:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتسجيل حالتيانتحار جديدتين في العاصمة بغداد، ليرتفع إجمال عدد المنتحرين خلال الساعات 24الماضية إلى أربع حالات.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً تولد 2001أقدم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف الغرفة داخل داره ضمنقضاء النهروان، ولم تعرف بعد أسباب الانتحار، لكن خبير الادلة الجنائية أوصى بفتحتحقيق لوجود شكوك بالحادثة".

وأضاف المصدر، أن "رجلاً تولد 1955 أقدم علىالانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل داره ضمن منطقة الشرطةالرابعة ضمن مقتربات البياع، ولم تعرف بعد أسباب الانتحار".

إلى ذلك، ذكر المصدر، أن "رجلاً تولد 1965 لقي مصرعهنتيجة تعرضه لصعقة كهربائية وسقوطه من من السلم أثناء العمل داخل داره ضمن منطقةحي أور، تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي، فيما لم يطلب ذويه الشكوى كونالحادث قضاء وقدر".