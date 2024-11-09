الدوري الإسباني.. ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية نظيفة

2024-11-09 18:25:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ريال مدريد، انتصارا عريضا (4-0) على أوساسونا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".وسجل لريال مدريد، فينيسيوس جونيور ثلاثية "هاتريك"، وبيلينجهام في الدقائق (34، 42، 61، 69)، وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 21 نقطة في المركز الخامس.ولم تمر ليلة ريال مدريد هانئة، إذ أصيب 3 لاعبين منه وخرجوا في الشوط الأول، وهم، رودريجو، وفاسكيز، وميليتاو، الذي أفادت تقارير بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.