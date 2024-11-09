تسمية ثائر جسام مدرباً لكرة الحدود
2024-11-09 18:25:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت ادارة نادي الحدود، اليوم السبت، تسمية ثائر جسام مدرباً للنادي.
وذكر المكتب الإعلامي للنادي في بيان مقتضب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تم تسمية ثائر جسام مدرباً لكرة الحدود لقيادته في منافسات دوري نجوم العراق".
أعلنت ادارة نادي الحدود، اليوم السبت، تسمية ثائر جسام مدرباً للنادي.
وذكر المكتب الإعلامي للنادي في بيان مقتضب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تم تسمية ثائر جسام مدرباً لكرة الحدود لقيادته في منافسات دوري نجوم العراق".