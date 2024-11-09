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تسمية ثائر جسام مدرباً لكرة الحدود

تسمية ثائر جسام مدرباً لكرة الحدود
تسمية ثائر جسام مدرباً لكرة الحدود
2024-11-09 18:25:03 - المصدر: واع
بغداد – واع 
أعلنت ادارة نادي الحدود، اليوم السبت، تسمية ثائر جسام مدرباً للنادي.
وذكر المكتب الإعلامي للنادي في بيان مقتضب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تم تسمية ثائر جسام مدرباً لكرة الحدود لقيادته في منافسات دوري نجوم العراق".

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