2024-11-09 18:25:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت ادارة نادي الحدود، اليوم السبت، تسمية ثائر جسام مدرباً للنادي.وذكر المكتب الإعلامي للنادي في بيان مقتضب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تم تسمية ثائر جسام مدرباً لكرة الحدود لقيادته في منافسات دوري نجوم العراق".