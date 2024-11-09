اتحاد المبارزة ينظم تصفيات تنشيطية استعدادا لدورة ألعاب غرب آسيا

2024-11-09 18:25:03 - المصدر: واع

بغداد – واعنظم الاتحاد العراقي للمبارزة والخماسي الحديث، اليوم السبت، تصفيات تنشيطية استعدادا لدورة ألعاب غرب آسيا.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "في إطار منهاجه الرياضي، وبدعم من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، نظم الاتحاد العراقي للمبارزة والخماسي الحديث، تصفيات تنشيطية، بمشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية، واستمرت ليوم واحد".وأضافت اللجنة، أن "التصفيات تضمنت المنافسة على الأسلحة الثلاثة (سلاح الشيش والسيف العربي وسيف المبارزة)؛ بهدف تطوير مهارات اللاعبين وتوسيع قاعدة المشاركة، والتي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية بغداد والمركز التدريبي لرياضة المبارزة"، فيما أشاد الاتحاد، "بالشراكة الفاعلة التي ساهمت في نجاح الفعاليات".وأكد الاتحاد العراقي للمبارزة، أن "التصفيات التنشيطية المقبلة ستكون جزءاً من خطة إعداد لاعبين مؤهلين للاستحقاقات المقبلة، وذلك استعداداً لدورة ألعاب غرب آسيا التي ستُقام خلال شهر نيسان المقبل".من جهتها، أعربت لاعبة منتخب بولندا السابقة بالمبارزة دوروتا فرونيسكا عن "إعجابها بالأجواء الحماسية خلال حضورها التصفيات التنشيطية للفئات العمرية التي ينظمها اتحاد المبارزة العراقي".