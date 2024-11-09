اختتام فعاليات بطولة كركوك للشطرنج: نظمت وفق النظام السويسري

2024-11-09 18:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الفرعي للشطرنج في كركوك، يوم السبت، اختتام فعاليات بطولة المحافظة للعبة وبمشاركة واسعة في البطولة التي نظمت بالنظام السويسري.

وقال رئيس الاتحاد سام عبد العزيز لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة كركوك للشطرنج اختتمت فعاليتها اليوم بمشاركة 20 لاعبا ومن مختلف الأعمار حيث شهدت البطولة تنافس قوي بين المشاركين".

وأضاف أن "البطولة نظمها اتحاد شطرنج/ كركوك بالتعاون مع مديرية شباب ورياضة واللجنة الاولمبية وبالتنسيق مع نقابة المهندسين العراقية وقد جرتْ البطولة على النظام السويسري رابد (10+5) وبواقع سبع جولات".

وتابع أن "النتائج النهائية للبطولة أسفرت عن حصول اللاعب مازن ادهم على المرتبة الاولى حاصداً 6.5 نقطة وتلاه بالثانية نافع صدام حاصداً 6.5 ايضاً كما حاز على المرتبة الثالثة علي حسين حاصداً 4.5 نقطة".