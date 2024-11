مجلس ذي قار: التجربة كانت سيئة مع المشاريع الوزارية في المحافظات

2024-11-09 18:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي، بأن المحافظة لديها تجربة سيئة مع المشاريع الوزارية، حيث أن معظم هذه المشاريع تواجه تلكؤا في التنفيذ، مثل مشروع مجسر الإسكان الصناعي الذي بدأ في عام 2012، ومشروع الملعب الدولي والمجمعات السكنية التابعة لوزارة الإسكان. وأوضح الخفاجي، في حديثه...

