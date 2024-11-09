تسجيل حالتي انتحار بأسلوب الشنق في بغداد

2024-11-09 18:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، بتسجيل حالتي انتحار بأسلوب الشنق في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شاباً تولد 2001 انتحر بأسلوب الشنق بواسطة حبل معلق بسقف منزله ضمن قضاء النهروان جنوبي بغداد".

وأضاف أن "اساب الانتحار لم تعرف"، مشيراً الى أن "خبير الادلة الجنائية اوصى بفتح تحقيق لوجود شكوك بالحادثة".

وأوضح المصدر أن "رجلاً عمره 55 عاماً انتحر ايضاً بأسلوب الشنق بواسطة حبل معلق بالمروحة داخل داره ضمن منطقة الشرطة الرابعة ببغداد".

وذكر أن "أسباب الانتحار مجهولة"، لافتاً الى أن "مجموع حالات الانتحار المسجلة في بغداد بلغت 4 حالات".