دهوك.. سقوط صخرة "كبيرة" انفصلت من جبل نتيجة أعمال "توسعة" تقوم بها القوات التركية

2024-11-09 19:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد شهود عيان من قرية گوهرزي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك يوم السبت، بسقوط صخرة كبيرة انفصلت عن الجبل وسقطت بالقرب من قريتهم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ عن الشهود قولهم إن الصخرة سقطت نتيجة أعمال الحفر التي تقوم بها القوات التركية حيث تقوم بفتح الطرق العسكرية واللوجستية الى قواعدها المنتشرة في المنطقة.

واوضح المصدر؛ ان القوات التركية تقوم بأعمال توسعة وإنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من قرية "كوهرز"، مشيرا الى ان عمليات الحفر تسببت في سقوط صخور كبيرة باتجاه القرية حيث استقرت على بعد 500 متر من القرية مما الحق أضرارا كبيرة بالبيئة والأراضي المحيطة بالقرية.