المتحدث باسم الحكومة العراقية يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني وترامب

2024-11-09 19:00:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





كشفت المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم السبت، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال العوادي في حديث للوكالة الرسمية وتاعبته "الاولى" إن "الاتصال بين السوداني وترامب تميز بدرجة عالية من الإيجابية بين الرئيسين، وحرص الطرفين على التواصل هاتفيا يعكس الرغبة المتبادلة بين بغداد وواشنطن للحفاظ على مستوى عالٍ من التفاهم والدفع بالعلاقات إلى مستويات عالية".

وأضاف، أن "الطرفين أكدا على أهمية المضي قدما بالعلاقات، وأشار رئيس الوزراء إلى تصريحات الرئيس ترامب الإيجابية حول وقف الحرب في المنطقة وأكد استعداده للمشاركة الفاعلة في هذا المسار للحفاظ على استقرار المنطقة، كما أشار الرئيس ترامب إلى تطلعه بلقاء قريب مع رئيس الوزراء، وهذا ما يؤكد أن بغداد وواشنطن ملتزمتان بالمسار المتفق عليه وما يتطلب هو التعاون من أجل تعزيزه".

وتابع، أن "بغداد وواشنطن استطاعتا ومنذ العام 2011 وإلى الآن بناء بنى تحتية رصينة للعلاقات ترتكز على اللجان الفنية والمهنية وخريطة طريق واضحة ابتداء من اتفاقية الإطار الاستراتيجي SFA ، ولجنة التعاون المشترك JCC , ولجنة التنسيق العليا HCC, ولجنة الحوار الأمني المشترك JSCD, بالإضافة إلى دور وزارتي خارجيتي البلدين ودور السفراء، وتواصل الخطوط الساخنة من خلال لجان العلاقات الدولية في مكتب رئيس الوزراء، ويتوج ذلك بالتواصل بين رئيس الوزراء ومسؤولي الإدارة الأمريكية الكبار، وتأخذ كل واحدة من هذه اللجان دورها بصورة مهنية فنية بعيدة عن التأثيرات السياسية في تعزيز واقع العلاقة بين البلدين".

ولفت إلى، أنه "بالتأكيد مرت العلاقة السياسية بين بغداد وواشنطن بحالة صعود وهبوط لكن الأرضية الرصينة والاستعداد المبادل للعمل المشترك والنوايا الجيدة كانت تعدل دائما مستوى الانخفاض وتدفع به للأمام، لذلك فالحكومة العراقية وانطلاقا من واجبها الأول بحفظ مصالح العراق الخارجية تضع العلاقة مع المجتمع الدولي والدول الكبرى في صدارة قائمة الأولويات السياسية وستواصل مشوار العمل مع الإدارات المختلفة على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".