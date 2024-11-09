المنتخب الوطني إلى جانب السعودية والبحرين واليمن

2024-11-09 20:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوقعت قرعةُ بطولة كأس الخليج العربي الـ 26، التي جرت اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، منتخبنا الوطنيّ إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن ضمن المجموعةِ الثانية.

وترأس المجموعة الأولى منتخب الكويت كونه المستضيف، بينما ترأس المجموعة الثانية منتخب العراق الوطني لحصوله على لقب النسخة الماضية، وقسمت المنتخبات الثمانية المشاركة على مجموعتين، حيث وقع منتخبنا الوطنيّ إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن ضمن المجموعةِ الثانية، فيما ضمت المجموعةُ الأولى كلاً من منتخبات الكويت وقطر والإمارات وعُمان.















