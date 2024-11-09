2024-11-09 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علق ممثل العراق في قرعة خليجي الكويت 26،المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم، يوم السبت، على نتائج القرعة التي أوقعته إلىجانب اليمن والبحرين والسعودية.

وأسفرت قرعة خليجي 26 المقررة في الكويت نهاية العامالحالي، عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة التي تضم إلى جانبه اليمن والبحرينوالسعودية في خليجي 26.

وقال كريم، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخبالعراقي لكرة القدم، يسعى للحفاظ على اللقب رغم قوة التنافس واستعداد كل الفرق لنيللقب البطولة"، مؤكداً أنه المنتخب سيدخل في هذه المسابقة بـ"شخصيةالبطل".

وأشار إلى أن "بطولة خليجي 26 ستكون خارج أيام (فيفادي) وتفريغ اللاعبين سيجري حسب قناعة الأندية التي يحترف لديها لاعبي المنتخبالعراقي"، موضحاً أن "عدداً من لاعبي المنتخب لن يكونوا متواجدين فيالبطولة وسيكون اعتماد كاساس على لاعبين معينين لتمثيل المنتخب".