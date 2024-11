أزمة التسريبات "تتعقد" والحكومة تشكو "الاستهداف".. حظوظ السوداني بالولاية الثانية تتقلص

2024-11-09 21:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى لم يكن التسريب الصوتي المنسوب لكبير مستشاري رئيس الحكومة، الأول من نوعه، وقد لا يكون الأخير، لكنه عكس ظاهرة جديدة وأسلوبا عصريا بدأت تتبعه القوى السياسية في إسقاط الخصوم، مستفيدة من التطور التكنولوجي وجهل البعض بتقنياته وسلوك الفساد لدى السياسيين، وفقا لمراقبين، فيما وصف مقرب من رئيس الوزراء التسريب الأخير بأنه "حرب مبكرة"، […]

