2024-11-09 23:01:16 - المصدر: اندبندنت عربية

المنتخب السعودي لكرة القدم (الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة إكس)

أسفرت قرعة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) التي أجريت في الكويت اليوم السبت عن مجموعات متوازنة، مما يعطي منافسة قوية على لقب البطولة التي ستقام نهاية العام الحالي.

وأوقعت القرعة العراق حامل اللقب مع السعودية والبحرين واليمن ضمن المجموعة الثانية.

وجاء المنتخب الكويتي مستضيف البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جوار قطر والإمارات وعمان.

وكان منتخب العراق توج بالنسخة السابقة التي أقيمت على أرضه، ليرفع عدد بطولاته للقب الرابع في تاريخه بوصافة ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجاً باللقب.

ويأتي المنتخب الكويتي في الصدارة من حيث الأكثر تتويجاً برصيد 10 بطولات.

وكشفت الكويت على هامش مراسم القرعة عن تميمة البطولة والتي جاءت عبارة عن جمل يرتدي قميص الكويت الأزرق وأطلق عليها "هيدو".

وستقام "خليجي 26" خلال الفترة من الـ21 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى الثالث من يناير (كانون الثاني) 2025 بمشاركة ثمانية منتخبات.

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ويسعى المنتخب السعودي الموجود في المركز الثالث ضمن المنتخبات الأكثر تتويجاً باللقب، برصيد ثلاث بطولات إلى حصد الميدالية الذهبية في المنافسات المقبلة، بعد الغياب عن منصات التتويج منذ عام 2003، إذ توج أيضاً بالبطولة خلال نسختي 1994 و2002، وجاء في المركز الثاني سبع مرات وفي الثالث بثماني نسخ.

وقد تكون البطولة في نسختها المقبلة اختباراً مميزاً لرينارد مع المنتخب السعودي في بداية ولايته الثانية مع "الصقور الخضراء"، من أجل الاطمئنان على عناصره بعد أن تولى المنصب عقب رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني.

ويتساوى المنتخب السعودي في عدد الألقاب مع نظيره القطري بينما يأتي في المركز الخامس الإمارات برصيد لقبين ومن بعده عمان بالرصيد نفسه، بينما توج المنتخب البحريني بلقب واحد فقط كان خلال عام 2019.



