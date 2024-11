غابات البلوط في كردستان: حتى “شجرة الملا” احترقت

2024-11-09 23:36:04 - المصدر: جمار

يسند هكار اسماعيل البالغ من العمر 40 عاماً المعول على كتفه، وعلى ظهره حقيبة مليئة ببذور البلوط لغرسها في الأراضي والتلال المحيطة بقريته “كورين كافانا” الواقعة شمالي مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق تحت سماء زرقاء تتوزع فيها كُتل الغيوم البيضاء يدندن هكار أغنيته الجبلية الكردية المتناغمة مع صوته، ويحفر بعد أن وجد لبذور البلوط مكاناً […]

