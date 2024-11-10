عمليات بغداد تطيح بـ3 متهمين بحوزتهم اسلحة شرقي العاصمة

2024-11-10 00:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم السبت، الإطاحة بثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم اسلحة واعتدة ثقيلة شرقي العاصمة.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعاتنا الأمنية في تنفيذ مذكرات القبض وملاحقة المطلوبين للقضاء، وأثناء التفتيش ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية، قوة في الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، تتمكن من اعتقال ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم (2 قاذفة، 4 قنابر هاون، 2 صاروخ قاذفة، عتاد نوع MK9 عدد 154)، وذلك في منطقة "الشيشان" شرقي العاصمة".

واضاف ان المتهمين تم تسليمهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.