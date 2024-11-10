السوداني في كردستان الأربعاء المقبل

2024-11-10 00:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، عن زيارة مرتقبة سيجريها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى إقليم كردستان الأربعاء المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المقرر ان يزور السوداني اقليم كردستان نهاية الأسبوع الجاري، وتحديدا يومي الأربعاء والخميس"، مبيناً أن "الزيارة ستشمل محافظتي أربيل والسليمانية وسيلتقي خلالها بالمسؤولين هناك".

وأضاف أن "الزيارة تأتي لبحث ملفين، الأول التباحث مع الأطراف الكردية وتشجيعها لتشكيل الحكومة الجديدة، والملف الثاني مناقشة المسائل العالقة بين بغداد واربيل".