وزير الخارجية يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

2024-11-10 00:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، وصل يوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإسلامية غير العادية المشتركة".وأضاف، أن " الوزير استهل زيارته بلقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. والمستجدات التي تتعلق بالتوترات في منطقة الشرق الاوسط وتبادل وجهات النظر في تأثير الإدارة الأمريكية المقبلة ومواقف الرئيس الجديد ترامب على الوضع السياسي للدول في المنطقة" .وأكد حسين، بحسب البيان، "موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية"، مشدداً على "وقوف العراق، حكومةً وشعباً، إلى جانب الشعب الفلسطيني في مساعيه لتحقيق حقوقه المشروعة".