بغداد والفصائل تهدأ مع "ترامب" وتنفي تقديم تسهيلات لإيران لضرب إسرائيل

2024-11-10 01:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن يبدو أن أغلب الفعاليات السياسية وحتى العسكرية في العراق استبقت أي خطوات تصعيدية متوقعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الفصائل وإيران.وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، اتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وترامب على التنسيق معًا لإنهاء الحروب في المنطقة، بحسب بيان حكومي.وكانت زيارة سابقة لترامب في ولايته […]

