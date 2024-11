2024-11-10 01:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / عمر الشمريمع التطور الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبحت تقنية التزييف العميق قادرة على استنساخ أصوات الأشخاص بشكل متطابق، مما يثير القلق بشأن الاستخدامات غير الأخلاقية لهذه التقنية، مثل إنشاء مقاطع صوتية أو مرئية مزيفة لأشخاص مشهورين أو مسؤولين سياسيين. يمكن لهذه المقاطع أن تضلل الجمهور وتُستخدم في نشر معلومات كاذبة أو لتحقيق […]

