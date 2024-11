2024-11-10 01:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الناصرية/ عراق اوبزيرفر كشفت رئيسة لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار هدية الخيكاني، عن أزمة تعليمية خطيرة نتيجة تفريغ أكثر من 700 مدرس من التخصصات العلمية للعمل على نظام الـEMIS. وبحسب وثيقة موجهة الى وزارة التربية، اطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، أنه “بناءً على المطالعة المقدمة الينا من قبل رئيس لجنة النزاهة في مجلسنا (هدية …

The post تفريغ 700 مدرس.. أزمة تعليمية “خطيرة” تهدد ذي قار (وثيقة) first appeared on Observer Iraq.