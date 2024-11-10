2024-11-10 02:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالاً هاتفياً مع الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية، حيث أحيا حفلاً في الرياض يوم أمس.

وقال حسين في تدوينة له على حسابه في منصة "إكس": "أكّدت للساهر أن الفن والثقافة يشكلان جزءاً مهماً من القوة الناعمة في السياسة الخارجية للعراق".

وأضاف: "أعربت له عن تقديري العميق لدوره البارز في تقديم صورة مشرقة للفن العراقي أمام الجمهور العربي والعالمي".