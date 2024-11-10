مواقف ترامب تتصدر مباحثات العراق وفلسطين في السعودية

2024-11-10 03:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، مساء السبت إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإسلامية غير العادية المشتركة.

وذكر بيان للخارجية أن الوزير حسين استهل زيارته بلقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

كما تمت مناقشة- بحسب البيان- أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات التي تتعلق بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط وتبادل وجهات النظر في تأثير الإدارة الأمريكية المقبلة ومواقف الرئيس الجديد ترامب على الوضع السياسي للدول في المنطقة.

وأكد حسين "موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشدداً على وقوف العراق، حكومةً وشعباً، إلى جانب الشعب الفلسطيني في مساعيه لتحقيق حقوقه المشروعة".