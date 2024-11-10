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زحام خانق يُحدث شللاً مرورياً في شوارع بغداد

زحام خانق يُحدث شللاً مرورياً في شوارع بغداد
زحام خانق يُحدث شللاً مرورياً في شوارع بغداد
2024-11-10 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاحد (10 تشرين الثاني 2024)، شللاً مرورياً تاماً وذلك تزامنا مع بداية الأسبوع.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

 

  1. مجسر الربيعي مزدحم
  2. مجسر الشعب مزدحم
  3. محمد القاسم مزدحم
  4. سريع الدورة مزدحم
  5. مجسّر الأمانة مزدحم
  6. مجسر قرطبة مزدحم
  7. جسر صليخ مزدحم
  8. جسر البنوك مزدحم
  9. جسر الطابقين مزدحم
  10. جسر المثنى مزدحم
  11. جسر الجادرية مزدحم
  12. جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم
  13. مجسر الربيع مزدحم
  14. جسر باب المعظم مزدحم
  15. جسر السنك مزدحم
  16. جسر الجمهورية مزدحم
  17. كورنيش الاعظمية مزدحم
  18. تقاطع النهضة مزدحم
  19. باب المعظم مزدحم
  20. شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم
  21. نفق الزيتون مزدحم
  22. شارع الجمعية مزدحم 
  23. كرادة داخل مزدحمة
  24. كرادة خارج مزدحمة
  25. مفرق الدورة مزدحم جدا 
  26. منطقة العلاوي مزدحمة
  27. شارع دمشق مزدحم
  28. شارع الأردن مزدحم
  29. شارع السندباد مزدحم
  30. شارع السدة مزدحم

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