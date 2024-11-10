2024-11-10 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاحد (10 تشرين الثاني 2024)، شللاً مرورياً تاماً وذلك تزامنا مع بداية الأسبوع.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":