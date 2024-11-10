زحام خانق يُحدث شللاً مرورياً في شوارع بغداد
2024-11-10 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاحد (10 تشرين الثاني 2024)، شللاً مرورياً تاماً وذلك تزامنا مع بداية الأسبوع.
وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":
- مجسر الربيعي مزدحم
- مجسر الشعب مزدحم
- محمد القاسم مزدحم
- سريع الدورة مزدحم
- مجسّر الأمانة مزدحم
- مجسر قرطبة مزدحم
- جسر صليخ مزدحم
- جسر البنوك مزدحم
- جسر الطابقين مزدحم
- جسر المثنى مزدحم
- جسر الجادرية مزدحم
- جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم
- مجسر الربيع مزدحم
- جسر باب المعظم مزدحم
- جسر السنك مزدحم
- جسر الجمهورية مزدحم
- كورنيش الاعظمية مزدحم
- تقاطع النهضة مزدحم
- باب المعظم مزدحم
- شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم
- نفق الزيتون مزدحم
- شارع الجمعية مزدحم
- كرادة داخل مزدحمة
- كرادة خارج مزدحمة
- مفرق الدورة مزدحم جدا
- منطقة العلاوي مزدحمة
- شارع دمشق مزدحم
- شارع الأردن مزدحم
- شارع السندباد مزدحم
- شارع السدة مزدحم