طقس العراق.. أمطار رعدية وتصاعد ضباب وانخفاض في درجات الحرارة

2024-11-10 10:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما يكون غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية"، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وكربلاء المقدسة 27، وديالى 25، الأنبار 24، نينوى وأربيل 21، واسط والنجف الأشرف وبابل 30، ميسان 33، ذي قار 33 والمثنى والبصرة 32".

وأضاف "أما في يوم الثلاثاء فسيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى أن "طقس الأربعاء المقبل، سيكون صحواً الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحاً في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية، ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".