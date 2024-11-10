2024-11-10 10:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- السليمانية

علق السياسي الكردي نجاة نجم الدين، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، على تأثر الصراع الكردي مع تركيا بعد وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

وقال نجم الدين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "السياسة الأميركية غير ثابتة وسياسة ترامب كذلك ولا يعول على مواقفه إزاء القضية الكردية أو القضايا الأخرى في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "سياسة ترامب، هي سياسة تجارية وتهمه المصالح الاقتصادية لبلده، ولا يهتم لقضايا الشرق الأوسط، وقد كان يريد الانسحاب في ولايته الأولى من سوريا، وترك الكرد يواجهون مصيرهم مقابل تركيا، لكن الكونغرس منعه بالتالي لا يعول عليه إطلاقا".

ويتوقع مراقبون ألا تشهد سياسة ترامب تجاه منطقة الشرق الأوسط تحولا جذريا، لكنه سيكون براغماتيا وأقل ميلا للمواجهات الخارجية وأكثر انكفاء للداخل، ويعتقدون أنه من الصعب التكهن بتوجهاته الحقيقية، لأنه لا يسير في مسارات متماسكة وقد يتخذ خطوات غير متوقعة.