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الازدحامات في كل مكان.. شلل بالشوارع صباح الاحد في بغداد

الازدحامات في كل مكان.. شلل بالشوارع صباح الاحد في بغداد
الازدحامات في كل مكان.. شلل بالشوارع صباح الاحد في بغداد
2024-11-10 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاحد، ازدحامات خانقة ومتفرعة طالت شوارع وتقاطعات وامتدادات غير معتادة في أيام الدوام الاعتيادية. ادناه قائمة بالازدحامات في بغداد: محمد القاسم مزدحم سريع الدورة مزدحم مجسّر الأمانة مزدحم مجسر الربيعي مزدحم مجسر قرطبة مزدحم جسر صليخ مزدحم جسر البنوك مزدحم مجسر الشعب مزدحم جسر الطابقين مزدحم جسر المثنى …

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الازدحامات في كل مكان.. شلل بالشوارع صباح الاحد في بغداد

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