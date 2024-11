الازدحامات في كل مكان.. شلل بالشوارع صباح الاحد في بغداد

2024-11-10 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاحد، ازدحامات خانقة ومتفرعة طالت شوارع وتقاطعات وامتدادات غير معتادة في أيام الدوام الاعتيادية. ادناه قائمة بالازدحامات في بغداد: محمد القاسم مزدحم سريع الدورة مزدحم مجسّر الأمانة مزدحم مجسر الربيعي مزدحم مجسر قرطبة مزدحم جسر صليخ مزدحم جسر البنوك مزدحم مجسر الشعب مزدحم جسر الطابقين مزدحم جسر المثنى …

