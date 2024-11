2024-11-10 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت ان يكون الجو بين غائم وغائم جزئيا، وان تشهد المنطقتين الوسطى والشمالية تساقط للامطار.

