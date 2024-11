وزير الخارجية يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

2024-11-10 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية. وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإسلامية غير العادية المشتركة”. وأضاف، أن ” الوزير استهل …

