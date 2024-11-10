في بغداد.. البدء بتجهيز المواطنين بالنفط الأبيض

2024-11-10 11:30:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن البدء بتجهيز المواطنين في بغداد بالنفط الأبيض عبر البطاقة الوقودية رقم 2. وذكرت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن آلية تجهيز حصة النفط الأبيض في بغداد بين المواطنين وفقاً لشركة توزيع المنتجات النفطية، تكون عن طريق منافذ التجهيز فضلاً عن الباعة الجوالين. وأضافت أن التجهيز سيكون عبر البطاقة الوقودية رقم 2 ، وبكمية تجهيز 100 لتر واعتباراً من اليوم الأحد الموافق الـ10 من تشرين الثاني 2024. ودعت المواطنين الى استصحاب البطاقة الموحدة أصلية ومستنسخة لتسلم حصصهم.