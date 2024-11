2024-11-10 11:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد وزير الموارد المائيَّة عون ذياب، أنَّ الأمطار التي هطلتْ مؤخّراً، عزّزت المخزون المائي بنصف مليار م3. وقال ذياب للصحيفة الرسمية، إنَّ "كميات المياه التي خزّنها العراق جرَّاء موجة الأمطار التي هطلتْ مؤخّراً بلغتْ (500 مليون م3)، بينما وصل حجم الفراغ الخزني في سدوده وخزاناته وبحيراته المنتشرة من جنوبه إلى شماله، إلى ما يقرب من […]

The post الموارد: الأمطار عزّزت المخزون المائي بمقدار نصف مليار م3 appeared first on جريدة المدى.