2024-11-10 11:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأرسلت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، إجابات 28 طعناً من أصل 41 إلى الهيئة القضائيَّة لغرض البتّ بها قريباً، بينما تواصل إكمال الإجابات للطعون المتبقية بواقع 13 طعناً وإرسالها في الأيام المقبلة. وقالت المتحدثة باسم المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات جمانة غلاي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى): إنَّ "المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات أرسلت إجابات الطعون الخاصَّة […]

The post المفوضية ترسل إجابات 28 طعناً بانتخابات كردستان إلى الهيئة القضائيَّة appeared first on جريدة المدى.