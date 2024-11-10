2024-11-10 11:45:04 - المصدر: ايشان

أفاد مسؤولون روس بأن أوكرانيا أطلقت ما لا يقل عن 25 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، في أكبر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة حتى الآن، مما أدى إلى إغلاق اثنين من مطارات العاصمة مؤقتا. ووفقا لرئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، فقد اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 25 طائرة مسيّرة كانت تستهدف […]

ظهرت المقالة أوكرانيا تشن أكبر هجوم بالمسيرات على موسكو والسلطات الروسية تغلق مطارين أولاً على ايشان.