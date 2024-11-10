2024-11-10 11:45:04 - المصدر: ايشان

اعترف الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، بأنه لم يتلق أي رسائل تهنئة من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. وفاز رودري بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 يوم 28 أكتوبر الماضي، بعد أن حصل على 1170 نقطة، متفوقا على البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي اكتفى بالمركز الثاني برصيد 1129 […]

ظهرت المقالة بعد “الكرة الذهبية”.. رودري يختار لاعبه “المفضل”: لم يهنئني النجوم الكبار أولاً على ايشان.



