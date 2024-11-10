2024-11-10 13:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أشاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، بحملة تبرعات محافظتي واسط وبابل للشعب اللبناني، فيما وصف الحملة بـ"الملحمة".

وكتب صالح محمد العراقي على حسابه بمنصّة "إكس" عن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر تدوينة تابعتها بغداد اليوم": ملحمة بابل وواسط من اجمل الملاحم التضامنية مع لبنان الحبيبة، وأكثرها نتاجًا فلهما مني كل التقدير والاحترام.

وأضاف" سيليها في التبرعات المالية لا العينية المحافظتان العزيزتان السماوة والديوانية".



