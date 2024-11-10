حكومة الإقليم تطالب بتأجيل التعداد السكاني في المناطق الخاضعة للمادة 140

2024-11-10 13:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

طالب رئيس الهيئة العامة لحكومة إقليم كردستان، فهمي برهان، اليوم الاحد (10 تشرين الثاني 2024)، بتأجيل التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها لحين تنفيذ المادة 140 من الدستور.

وقال برهان، في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك خطر إجراء التعداد السكاني ما لم يتم تنفيذ المادة 140، وقد تم جلب العديد من العرب إلى كركوك وتم بناء أحياء جديدة".

وأضاف أن "نحو 80 بالمئة من العراقيين يحملون بطاقات وطنية"، مبينا اننا "لسنا ضد التعداد السكاني ونعتقد أنه سيحقق بعض التطلعات والأهداف، ولكن لأن موضوع المادة 140 لم يتم حله، نطالب بتأجيله لحين تنفيذ المادة 140 على الأقل".

وأوضح أنه "نخشى أن يتم استغلالنا لأغراض سياسية، وبما أن المناطق الكردية غير راضية عن هذا العزاء"، مشيرا الى ان "أكثر من 200 ألف عائلة غادرت كركوك و62 ألف عائلة أيزيدية غادرت سنجار، لذلك يجب أن تكون هناك مبادئ للتعداد في هذه المناطق".

ودعا النازحين إلى "العودة إلى مناطقهم أيام التعداد ليتم تسجيلهم هناك وبما أن حكومة إقليم كردستان ستسهل لهم ذلك".