مصرع شاب سوري في السليمانية

2024-11-10 13:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت نقابة عمال البناء في السليمانية، يوم الأحد، بأن عاملاً سورياً يبلغ من العمر 16 عاماً، فقد حياته اليوم جراء سقوطه من علو أثناء عمله في مشروع سكني قيد الإنشاء في المدينة.وأوضح مسؤل نقابة عمال البناء في السليمانية، عثمان زنداني، لوكالة شفق نيوز، أن "العامل الشاب كان قد قدم إلى إقليم كوردستان قبل سنوات عدة للعمل في قطاع البناء، حيث يعتمد على هذا العمل لتأمين معيشته ومعيشة عائلته.وأضاف زنداني، أن الحادث وقع خلال ساعات العمل في إحدى بنايات المشروع، حين انزلقت قدم العامل أثناء تواجده على (سقالة)، ما أدى إلى سقوطه من ارتفاع كبير، ورغم استدعاء فرق الطوارئ والإسعاف إلى الموقع بسرعة، إلا أن العامل فارق الحياة في مكان الحادث متأثراً بإصاباته.ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة قضية سلامة العمال في مواقع البناء، خاصة مع تزايد الحوادث المشابهة في الإقليم، حيث يتعرض عمال البناء، خصوصاً صغار السن، لمخاطر كبيرة بسبب العمل في ظروف قد تفتقر إلى معايير السلامة المهنية الصارمة.ويعتمد قطاع البناء في السليمانية وإقليم كوردستان بشكل عام، على العمالة الوافدة، خاصة من سوريا، وسط غياب كافٍ للإجراءات الوقائية والتدريبية لحماية العمال من الحوادث.يذكر أن الحادثة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع البناء بالإقليم توسعاً مستمراً لمواكبة الطلب المتزايد على المساكن، فيما تدعو منظمات حقوق العمال الجهات المعنية إلى تعزيز الرقابة على تطبيق معايير السلامة وتوفير برامج تدريب للعمال، مع التركيز على الشباب الذين يمثلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في هذا المجال.