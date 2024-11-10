انطلاق معرض في اربيل يوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل

2024-11-10 14:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات معرض توفير فرص العمل الدولي في مدينة اربيل برعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كوردستان و بمشاركة غرفة التجارة والصناعة في اربيل، والشركات التكنولوجية.

وانطلقت الفعاليات بحضور 100 شركة ومنظمات المجتمع المدني، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وقالت زكية ملا صالح وكيل وزارة العمل في كلمة خلال مراسم انطلاق المعرض، "قمنا بضمان أكثر من 110 آلاف عامل محلي وأجنبي من الذين يعملون في اقليم كوردستان خلال 5 أعوام".

وأضافت أن الوزارة أجرت دورات تعليم وورش تدريب لأكثر من 50 ألف عامل في المراكز المتخصصة في الاقليم، مشيرة الى أن فرص العمل التي سنعلن عنها في المعرض هي عن طريق 100 شركة ومنظمات مدينة ودولية وتصل لأكثر من 5 آلاف فرصة عمل في مختلف القطاعات.

يذكر أن المعرض قد انطلقت نشاطاته اعتبارا من اليوم الموافق العاشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر ويستمر لمدة ثلاثة أيام.