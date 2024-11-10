نتائج القبول لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي ضمن المقاعد الشاغرة

2024-11-10 14:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، نتائج قبول الطلبة ضمن المقاعد الشاغرة من الوجبة الأولى لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2025/2024.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" النتائج المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تتضمن قبول (2523) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2024/2023.

وأضافت، أنه" بهذا الصدد توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات ببدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org).