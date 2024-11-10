المشهداني ووزير الزراعة يبحثان انعاش الاقتصاد المحلي

2024-11-10 14:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، مع وزير الزراعة عباس جبر المالكي، سبل الارتقاء بالقطاع الزراعي ودوره الحيوي في انعاش الاقتصاد المحلي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" الجانبين أكدا خلال اللقاء الذي جرى في مكتب رئيس مجلس النواب، على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة التشريعية والمؤسسات الحكومية لدعم الفلاحين وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة ، بما يسهم في تحسين مستوى الإنتاج الزراعي للمزارعين وزيادة المحاصيل وتحسين حياتهم".

وأضاف، إن" الاجتماع تناول استراتيجيات جديدة تهدف إلى تطوير التكنولوجيا الزراعية وتوسيع المساحات المزروعة، بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية ويعزز من الأمن الغذائي في البلاد.