السوداني يؤكد أهمية ضغط الاتحاد الأوروبي باتجاه وقف الحرب على غزة ولبنان

2024-11-10 14:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، على أهمية ضغط الاتحاد الأوروبي باتجاه وقف الحرب على غزة ولبنان، خلال استقباله سفير جمهورية التشيك الجديد لدى العراق يان شنايدوف.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "السوداني، استقبل اليوم الأحد، سفير جمهورية التشيك الجديد لدى العراق يان شنايدوف، وهنَّأه بمناسبة تسنمه مهام عمله".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء بحسب البيان على "أهمية أن تعمل دول الاتحاد الأوروبي على الضغط باتجاه وقف الحرب على غزة ولبنان، وضرورة إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة، للحد من التداعيات الخطيرة التي تسببت بها الحرب على المنطقة والعالم".

وأضاف البيان أنه "جرى بحث العلاقات الثنائية بين جمهورية التشيك بالخصوص، ومع الاتحاد الأوربي عموماً، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة".