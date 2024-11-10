بسبب الزحامات.. 60% من العراقيين يعانون من ضغوطات نفسية

2024-11-10 14:50:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الاحد، أن 60 من العراقيين يعانون من ضغوطات نفسية بسبب الزحام المروري وقال الغراوي في تصريح، إن عدد من المدن العراقية تعاني من الزحام المروري في أوقات الذروة وصلت إلى 200 عن المؤشرات. الطبيعية، مبينا ان طرق العاصمة بغداد تستوعب 300 الف سيارة في وقت الذروة في حين ان عدد السيارات في وقت الذروة فيها يصل إلى مليون سيارة . وأضاف ان 60 من العراقيين يعانون من ضغوطات نفسية بسبب الزحام المروري اضافة الى الخسائر الاقتصادية الذي يسببه هذا الزحام. وطالب الغراوي الحكومة بتفعيل النقل العام وشق الطرق الحلقية لكل المحافظات وإنشاء المدن الإدارية خارج مراكز المدن الرئيسية وإعادة نظام العمل بالزوجي والفردي للسيارات وإدامة الطرق والأنفاق وربط المحافظات بطرق دولية بمواصفات عالمية والبدء بإسقاط موديلات السيارات لغاية عام 2012 لتخفيف الزخم في الشوارع.