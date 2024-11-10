مسيرة تركية تستهدف عجلة لقوات "حماية سنجار" في نينوى

2024-11-10 16:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأحد، بأن طائرة مسيرة تركية استهدفت عجلةتابعة لقوات "حماية سنجار" في جبل سنجار.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المسيرة التركية قصفت عجلة تابعة لقوات حمايةسنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني في جبل سنجار"، دونأن يذكر ما إذا كان هناك ضحايا أو مصابين وحجم الأضرار.

وفيوقت سابق اليوم، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، عن مقتل ثلاثة عناصرمن حزب العمال الكوردستاني من بينهم قيادي، في قصف نفذته طائرة تركية مسيرة مساءأمس.

وأوضحالجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الضربة الجوية استهدفت مركبة تابعة للحزبفي قرية "كليل" التابعة لناحية "جمانكي" في قضاء العماديةشمالي محافظة دهوك.