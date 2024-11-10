الأمن الوطني يطيح بشبكة تزوير وتلاعب بأراضي الدولة في صلاح الدين

2024-11-10 16:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يومالأحد، عن الإطاحة بشبكة زورت وتلاعبت بأوليات لأراضي تعود للدولة في محافظة صلاحالدين، يقودها مسؤول وحدة إدارية ومعاون مدير عام.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزهفي صلاح الدين ألقتالقبض على مدير بلدية قضاء الشرقاط، ومعاون مدير دائرة التسجيل العقاري في القضاء،بتهم تتعلق بعمليات تزوير وتلاعب في معاملات بيع قطع أراضٍ سكنية.

ومنخلال التحقيقات، تبين أن المتهمين تورطوا في تزوير وثائق ومعاملات بيع الأراضي فيمديرية بلدية الشرقاط بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري، مستغلين المادة (25/ثالثاً)الملغاة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.

وأشارالجهاز إلى أن الأدلة أظهرت أن القطع السكنية سُجّلت بأسماء مواطنين وموظفين داخلالدوائر نفسها بطرق غير قانونية، باستخدام مخاطبات رسمية مزورة لا صحة لها فيالسجلات الرسمية.

وأكد أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهاتالقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.