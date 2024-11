الاستخبارات تطيح بـ5 إرهابيين في بغداد

2024-11-10 16:09:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الاحد، الإطاحة بخمسة متهمين بالارهاب في جانب الكرخ من بغداد. وذكرت الوكالة في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “مفارزها المختصة في مكافحة الإرهاب نفذت في بغداد/ جانب الكرخ عمليات نوعية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكنتها من القاء القبض على خمسة مطلوبين صادرة …

