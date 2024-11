2024-11-10 16:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصفي محافظة الأنبار، تواجه اللجان التابعة لمجلس المحافظة حالة من الجمود وعدم الفعالية، حيث تعاني أغلب اللجان من التعطيل وانعدام النشاطات الرقابية. وفقًا لمصادر مطلعة، لم تتمكن اللجان من أداء دورها الرقابي والخدمي بشكل فعّال منذ فترة، مما أثار تساؤلات واسعة حول جدوى وجودها واستمرارية عملها الحالي. ويأتي هذا الجمود في وقت يشهد فيه المواطنون […]

The post شلل رقابي في مجلس الأنبار: لجان معطلة ومطالب شعبية بالتفعيل appeared first on جريدة المدى.