مجلس صلاح الدين يختار علي عبد الجبار الكريم رئيسا له

2024-11-10 16:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأن مجلس محافظة صلاح الدين، صوت على انتخاب علي عبد الجبار الكريم رئيسا له. وقال المصدر في حديث لـ (المدى)، إن "مجلس محافظة صلاح الدين صوت اليوم الأحد على انتخاب علي عبد الجبار الكريم رئيسا له، بحضور 12 عضواً وبتصويت الأغلبية". وكان المجلس، قرر الخميس (31 تشرين الأول 2024)، […]

