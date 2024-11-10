2024-11-10 16:18:04 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الكيان الصهيوني يدرس إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار “محدود زمنيا” في لبنان، وسط استمرار المباحثات والزيارات الدبلوماسية إلى الولايات المتحدة وروسيا للتوصل لذلك، وضغط أميركي لإنهاء القتال. وذكرت القناة الـ12، أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي توجه إلى واشنطن لمناقشة التفاصيل بشأن التسوية في الجبهة الشمالية، في وقت يعتقد فيه […]

ظهرت المقالة “محدود زمنياً”..ترجيحات باتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان أولاً على ايشان.



