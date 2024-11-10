2024-11-10 16:18:04 - المصدر: ايشان

ولد في فلسطين ونشط في لبنان وخطف الطائرات في الأجواء العالمية ومات في ألمانيا ودفن في العراق، هذا هو وديع حداد، المناضل الفلسطيني الذي كان مختصاً بخطف الطائرات الإسرائيلية، وكان طبيبا، ورفيقا للقيادي الفلسطيني الدكتور جورج حبش (الحكيم)، وأسس معه “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”. ولد وديع حداد في مدينة صفد في عام 1927، وكان […]

ظهرت المقالة ملامح مقاوم: وديع حداد.. “خاطف” طائرات الكيان الذي أدار شبكة المقاومة من بغداد أولاً على ايشان.



