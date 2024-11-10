بمشاركة العراق.. انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الرياض بشأن غزة ولبنان

2024-11-10 17:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واععقد، اليوم الأحد، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الرياض بشأن تطورات غزة ولبنان بمشاركة وزير الخارجية فؤاد حسين.وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): إن "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، ترأس في العاصمة الرياض، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها غداً الإثنين".وأضافت، أن "هذه القمة تأتي امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض تشرين الثاني 2023، وبناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز واستكمالاً للجهود المبذولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة".وتابعت، أن "الاجتماع شهد مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش".وتستضيف العاصمة السعودية يوم غد الإثنين، القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية؛ لبحث استمرار العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة.ووصل أمس السبت، وزير الخارجية فؤاد حسين إلى الرياض؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإسلامية.